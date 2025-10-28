Toca recuperarse: Real Madrid reportó que Dani Carvajal fue operado con éxito de la rodilla derecha

Sensible baja en Real Madrid. Dani Carvajal estará alejado de los terrenos de juego debido a la presencia de un cuerpo libre articular en su rodilla derecha.

Por lo mismo es que Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, ha sido operado. Así lo indicó el elenco merengue por medio de un comunicado, en donde añadió que el lateral derecho fue sometido de manera exitosa en las últimas horas.

"Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", indica la 'Casa Blanca' en sus redes sociales y página web.

Detalles de la operación de Dani Carvajal

Además, el conjunto más ganador de la liga española de primera división y de la Champions League añadió que el popular 'Carva' iniciará pronto trabajos de rehabilitación.

"Comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días", es lo que agregan desde el conjunto merengue.

Hay que tener en cuenta que la prensa española sostiene que Dani Carvajal, quien juega en el primer equipo del Real Madrid desde mediados del año 2013, estará de baja por tres meses aproximadamente. Dependiendo de su evolución, volvería antes a las canchas.

Por lo pronto, el defensa se perderá el partido de este sábado 1 de noviembre contra Valencia en Mestalla por LaLiga. Luego, al cuadro blanco se le viene una dura visita a Liverpool -en Anfield- por la fase liga de la Champions.

El reemplazo de Carvajal en Real Madrid

Ahora, con Trent Alexander-Arnold ya recuperado también por una dolencia, se espera que el jugador inglés regrese como titular en el Real Madrid.

De esta manera, el uruguayo Federico Valverde dejará el puesto de lateral por derecha para recuperar su titularidad en la volante. Eduardo Camavinga volvería al banquillo del DT Xabi Alonso.