Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

¿Jorge Fossati se va de Universitario? Álvaro Barco respondió respecto a chance de posible marcha del DT

Jorge Fossati tiene pasado como técnico de la Selección Peruana.
Jorge Fossati tiene pasado como técnico de la Selección Peruana. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El gerente deportivo de Universitario tuvo una rápida respuesta luego del "darnos un tiempo" de Jorge Fossati.

Jorge Fossati cumple su segunda temporada como entrenador de Universitario y ha alcanzado el éxito: llevó al plantel crema al tricampeonato y obtuvo su segundo título en la Liga1 Te Apuesto.

Pese al nuevo trofeo de campeón con Universitario de Deportes, Jorge Fossati deja abierta la puerta de salida. "Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro", dijo breve rueda de prensa.

Es por ello que el gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue preguntado en relación a si es que hay chance de que Fossati deje el club a fin de temporada.

Universitario está invicto en el Clausura con Jorge Fossati.
Universitario está invicto en el Clausura con Jorge Fossati. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La respuesta de Universitario de Fossati

"Tiene contrato y más oficial no puede ser. En la 'U' se respetan los contratos, aunque vamos a ver a fin de año qué es lo vamos a hacer con el equipo. La mayoría tiene contrato para el próximo año", indicó en declaraciones que recoge Ovación.

Además, también tuvo palabras para lo que es el presente de Alex Valera. El vínculo del delantero en la tienda merengue termina en el 2026.

"Ojalá que podamos tenerlo. Está renovado y no ha llegado ninguna oferta por él", indicó respecto al futbolista que usa el dorsal 20 en el plantel de Universitario.

Además, destacó lo hecho por el primer equipo a lo largo del Clausura. "Ha sido una campaña espectacular y el Clausura fue arrollador. Es un grupo unido y hay ilusión para el próximo año", añadió.

Universitario en el corto plazo

Por otra parte, Universitario vivirá su fiesta de tricampeonato cuando reciba el viernes 7 de noviembre a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El cronograma de venta de entradas va de la siguiente manera.

  • Socios crema y adherentes (al día en sus pagos) | Lunes 27 de octubre | Desde las 7:00 p.m.
  • Socios crema y adherentes (al día en sus pagos) | Martes 28 de octubre | Desde las 7:00 p.m.
  • Hinchada crema en general | Miércoles 29 de octubre | Desde las 7:00 p.m.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Jorge Fossati Álvaro Barco Liga 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA