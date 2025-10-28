¿Jorge Fossati se va de Universitario? Álvaro Barco respondió respecto a chance de posible marcha del DT

Jorge Fossati cumple su segunda temporada como entrenador de Universitario y ha alcanzado el éxito: llevó al plantel crema al tricampeonato y obtuvo su segundo título en la Liga1 Te Apuesto.
Pese al nuevo trofeo de campeón con Universitario de Deportes, Jorge Fossati deja abierta la puerta de salida. "Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro", dijo breve rueda de prensa.
Es por ello que el gerente deportivo de Universitario, Álvaro Barco, fue preguntado en relación a si es que hay chance de que Fossati deje el club a fin de temporada.