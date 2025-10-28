¿Jorge Fossati se va de Universitario? Álvaro Barco respondió respecto a chance de posible marcha del DT

Universitario está invicto en el Clausura con Jorge Fossati. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La respuesta de Universitario de Fossati

"Tiene contrato y más oficial no puede ser. En la 'U' se respetan los contratos, aunque vamos a ver a fin de año qué es lo vamos a hacer con el equipo. La mayoría tiene contrato para el próximo año", indicó en declaraciones que recoge Ovación.

Además, también tuvo palabras para lo que es el presente de Alex Valera. El vínculo del delantero en la tienda merengue termina en el 2026.

"Ojalá que podamos tenerlo. Está renovado y no ha llegado ninguna oferta por él", indicó respecto al futbolista que usa el dorsal 20 en el plantel de Universitario.

Además, destacó lo hecho por el primer equipo a lo largo del Clausura. "Ha sido una campaña espectacular y el Clausura fue arrollador. Es un grupo unido y hay ilusión para el próximo año", añadió.

Universitario en el corto plazo

Por otra parte, Universitario vivirá su fiesta de tricampeonato cuando reciba el viernes 7 de noviembre a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. El cronograma de venta de entradas va de la siguiente manera.