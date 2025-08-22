Últimas Noticias
Con Cristiano Ronaldo: ¿cuándo y dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Ahli, por la final de Supercopa de Arabia?

Al Nassr vs Al Ahli: ¿dónde ver EN VIVO final de Supercopa de Arabia 2025?
Al Nassr vs Al Ahli: ¿dónde ver EN VIVO final de Supercopa de Arabia 2025? | Fuente: Al Nassr
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cristiano Ronaldo va por su primer título de la temporada cuando Al Nassr enfrente a Al Ahli en Hong Kong por la Supercopa de Arabia 2025.

Al Nassr vs. Al Ahli EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong, en Hong Kong (China). El partido corresponde a la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025 y se jugará a partir de las 07:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por FOX Deportes. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


En una difícil llave, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo superó con un jugador menos al Al Ittihad de Karim Benzema, abriéndose así paso para disputar la final de la Supercopa de Arabia y la chance de conseguir el primer título de la temporada.

Sadio Mané anotó uno de los goles, pero será baja tras ser expulsado. Joao Félix, refuerzo en este curso, también convirtió tras la asistencia de Cristiano.

El rival de Al Nassr será Al Ahli, que llegó a la final con un doblete de Frank Kessié.

Al Nassr vs Al Ahli: ¿cómo llegan a la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?

Al Nassr derrotó 2-1 a Al Ittihad en la semifinal, el vigente campeón de la liga árabe. Por su lado, Al Ahli goleó por 5-1 a Al Qadsiah en la misma instancia.

¿Cuándo y dónde juegan Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?

El partido del Al Nassr frente al conjunto de Al Ahli está programado para el sábado 23 de agosto en el Hong Kong Stadium, en China. El recinto tiene una capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO por la final de la Supercopa de Arabia Saudita 2025?

  • En Perú, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 07:00 a.m.
  • En España, el partido Al Nassr vs. Al Ahli Frontale comienza a las 2:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 07:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 07:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 08:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 08:00 a.m.
  • En Chile, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 09:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 09:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 09:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 09:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 09:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Al Nassr vs. Al Ahli comienza a las 06:00 a.m

¿Dónde ver el Al Nassr vs Al Ahli EN VIVO por TV y streaming?

La final de la Supercopa de Arabia 2025 por TV y streaming se transmitirá en Estados Unidos a través de FOX Deportes. En Brasil va por BandSports y en Portugal mediante SporTV3.

Al Nassr vs Al Ahli: alineaciones posibles con Cristiano Ronaldo

Al Nassr: Bento; N. Boushal, M. Simakan, Iñigo Martínez, A. Yahya; Marcelo Brozovic, A. Al Khaibari, Kingsley Coman, Joao Félix, Wesley; Cristiano Ronaldo ©.

Al Ahli: Edouard Mendy ©; M. Yousef, M. Demiral, R. Ibáñez, M. Dams; Frank Kessié, E. Milot, F. Al Buraikan, Riyad Mahrez, W. Galeno; I. Toney.

