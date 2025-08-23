Últimas Noticias
Imparable: Cristiano Ronaldo anotó en la final de la Supercopa de Arabia y registró un histórico récord

Cristiano Ronaldo marcó en la final de la Supercopa de Arabia.
Cristiano Ronaldo marcó en la final de la Supercopa de Arabia. | Fuente: Al Nassr
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El 'Bicho' anotó en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, con el Al Nassr, en el inicio de una nueva temporada en el fútbol saudí.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol mundial. El delantero portugués marcó en el partido por la final de la Supercopa de Arabia, donde disputa el título contra el Al Ahli este sábado 23 de agosto en el Estadio Hong Kong, en Hong Kong (China).

El 'Comandante' se hizo cargo del penal que le hicieron a su equipo cuando el reloj marcaba los 40′ minutos del primer tiempo del partido.

Con determinación y potencia, el número '7' apuntó directamente al medio del arco y marcó el primer gol del partido.

Esta anotación no solo le dio la ventaja momentánea a su equipo, sino que significó un récord histórico para Cristiano Ronaldo: el portugués acaba de convertirse en el primer jugador de la historia en marcar cien goles con 4 clubes distintos (Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr), esto sin contar también los 138 que metió con la Selección de Portugal).

La previa

En una difícil llave, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo superó con un jugador menos al Al Ittihad de Karim Benzema, abriéndose así paso para disputar la final de la Supercopa de Arabia y la chance de conseguir el primer título de la temporada.

Sadio Mané anotó uno de los goles, pero será baja tras ser expulsado. Joao Félix, refuerzo en este curso, también convirtió tras la asistencia de Cristiano.

El rival de Al Nassr será Al Ahli, que llegó a la final con un doblete de Frank Kessié.

