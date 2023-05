Messi a Jordi Alba por su salida del Barcelona: "Ha sido un placer compartir vestuario contigo"

De amigo a amigo. Lionel Messi quiso despedirse de su excompañero Jordi Alba, tras anunciar este miércoles que no continuará en Barcelona la próxima temporada, y aseguró que fue "más que un compañero, un verdadero cómplice en la cancha", en una publicación en su cuenta de Instagram.

Lionel Messi también destacó lo "lindo" que es disfrutar de lo "bien" que se lleva en lo personal con Jordi Alba. Y le deseó lo mejor a él y a su familia, confiando que su nueva etapa le traiga "muchos éxitos y alegrías".

Otro exfutbolista azulgrana, Gerard Piqué, también recordó a Alba el día que anunció su adiós.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

El 'post' de Messi a Jordi Alba

Las palabras de 'Leo' a Jordi Alba.Fuente: @leomessi

"Ha sido un placer enorme compartir vestuario contigo. Qué espectáculo has dado por banda izquierda todos estos años. Te deseo lo mejor en el futuro", escribió en Twitter el exdefensa, quien a finales del año pasado también rescindió su contrato con el Barça, en su caso para colgar los chimpunes.

Por otra parte, el lateral izquierdo se pronunció respecto a qué le depara el futuro en su carrera profesional.

"No he recibido ningún interés ni tengo ninguna oferta, porque mi intención era quedarme en el Barcelona y cumplir mi contrato", explicó Jordi Alba.

También, agregó que "tengo que ser honesto conmigo mismo y con el club y creo que la mejor opción era dar un paso al lado".

El jugador de L'Hospitalet de Llobregat dijo ser consciente de que "van pasando los años" y apuntó que esta temporada, a las órdenes de Xavi Hernández, ha tenido "un rol más secundario, pero no por ello menos importante".

Y que su decimoprimera campaña en el primer equipo no solo le ha traído su última Liga y su última Supercopa de España como azulgrana: "También he podido conocerme más a mí mismo y he ayudado más a los jóvenes".

NUESTROS PODCAST

Redes sociales podrían ser un peligro para la salud mental de niños y adolescentes

El Dr. Vivek Murthy, director de salud pública de Estados Unidos, pidió una “acción inmediata” por parte de las empresas tecnológicas y los legisladores para proteger la salud mental de los niños y adolescentes en las redes sociales. Pero después de años de acciones medianas e insuficientes tanto por parte de las plataformas de redes sociales como de los formuladores de políticas, los padres y los jóvenes aún soportan la mayor parte de la carga de navegar en el mundo cambiante y a menudo dañino de algoritmos secretos, aplicaciones adictivas y contenido extremo e inapropiado que se encuentra en las plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat.