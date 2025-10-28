Josep Martínez, segundo arquero del Inter de Milán, atropelló a un anciano en silla de ruedas y causó su muerte

El español Josep Martínez (27), segundo arquero del Inter de Milán, protagonizó este martes un fatal accidente de tránsito en el que falleció un anciano de 81 años, reportaron diversos medios italianos.

El portero arrolló con su vehículo al adulto mayor, que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica, en circunstancias que son motivo de investigación, informó el diario La Repubblica.

El trágico accidente ocurrió en la localidad de Fenegrò, en la provincia de Como; cuando el portero español estaba camino al centro de entrenamiento interista, agregó el citado medio.

Josep Martínez y otros conductores llamaron a los servicios de emergencia y hasta se desplazó al lugar un helicóptero de rescate, pero los esfuerzos fueron infructuosos; ya que el adulto mayor fue declarado muerto en el lugar.

El diario La Gazzetta dello Sport informó, por su lado, que Josep Martínez resultó ileso en el accidente, pero “se encontraba en estado de shock”.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hipótesis del accidente

Los medios italianos refieren que el anciano se desplazaba en silla de ruedas a un lado de la vía, pero de un momento a otro perdió el control e invadió la pista, siendo arrollado por el coche de Martínez.

No se descarta que el anciano haya sufrido un desmayo o un ataque al corazón, por lo que terminó perdiendo el control de la silla de ruedas, apuntó La Gazzetta dello Sport. No obstante, estas versiones deberán ser corroboradas por las investigaciones, ya iniciadas.

Al cierre de este informe, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido por parte del Inter de Milán o del arquero español. El club milanés emitió un comunicado en el informó la suspensión de la rueda de prensa del técnico rumano Cristian Chivu, pero sin ahondar en detalles.

De acuerdo con la prensa italiana, el plantel del Inter de Milán realizó el entrenamiento matutino que estaba previsto, con la obvia ausencia de Martínez.

