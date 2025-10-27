Dolor de cabeza en Real Madrid: Dani Carvajal es baja tres meses, aproximadamente, por una compleja lesión

Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona el último domingo en condición de local en una nueva edición del Clásico de LaLiga EA Sports. Dani Carvajal ingresó en el segundo tiempo, aunque su entrada a la cancha tuvo un alto costo.

Resulta que según ha comunicado del Real Madrid en su página web y redes sociales, Dani Carvajal -que tiene pasado en el Bayer Leverkusen alemán- ha sufrido una compleja lesión. La prensa internacional reporta que el lateral derecho español estará fuera de los terrenos de juego de dos a tres meses.

"Se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha", es lo que sostiene la 'Casa Blanca', en un primer momento, en relación a su defensa Carvajal.

Además, desde el conjunto merengue que dirige Xabi Alonso agregaron que el internacional con la Selección de España "será sometido a una artroscopia".

Por ejemplo, en lo que fue el clásico del fútbol español en el Santiago Bernabéu, el lateral fue suplente e ingresó en reemplazo de un amonestado Federico Valverde.

Ahora, con Trent Alexander-Arnold ya recuperado, se espera que el jugador inglés regrese como titular en el Real Madrid. El próximo partido del club de la capital española (líder de LaLiga con 27 puntos) será ante Valencia el sábado 1 de noviembre en el Estadio Mestalla.

Dani Carvajal, protagonista del Clásico

Ante Barcelona, se llevó las miradas Dani Carvajal cuando se acercó a Lamine Yamal con gestos desafiantes, invitándolo a "hablar ahora". Su compañero en la selección española no dejó pasar las declaraciones del extremo en la previa, deslizando que los merengues "roban y se quejan".

El canterano blaugrana no se quedó atrás y respondió con actitud desafiante, llegando incluso a citar al lateral blanco en los vestuarios.