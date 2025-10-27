Liverpool anda en mal momento: igualó el número de derrotas que sufrió la temporada pasada

No la pasa bien. Liverpool, que comenzó la Premier League con cinco victorias consecutivas, ha igualado el número de derrotas que sufrió la temporada pasada, cuando salió campeón, tras encadenar cuatro caídas consecutivas. La última se dio el pasado sábado frente al Brentford, que ha hecho que desciendan hasta la séptima posición con 15 puntos y se sitúe a siete del líder, el Arsenal.



En la campaña anterior, Liverpool se proclamó campeón de la Premier League con 84 puntos, diez más que los 'gunners' con un balance de 25 victorias, nueve empates y cuatro derrotas, y fue precisamente después de asegurar matemáticamente el título, cuando llegaron dos de esas derrotas y dos empates.

El Liverpool, dirigido por Arne Slot, se ha convertido en el primer equipo en la historia de la máxima categoría inglesa que gana sus cinco primeros partidos y pierde los cuatro siguientes, siendo también la primera vez desde febrero de 2021 —cuando cayó ante Brighton, Manchester City, Leicester y Everton— que encadena cuatro derrotas consecutivas en liga.

El curso pasado, a estas alturas, sumaba 22 puntos, mientras que esta campaña solo suma 15 puntos, que le colocan fuera de puestos europeos.

La temporada ya arrancó con un revés al perder la Community Shield en los penaltis frente al Crystal Palace, aunque esa derrota fue seguida por una racha de siete victorias consecutivas en Premier League, Liga de Campeones y Carabao Cup, donde precisamente se juega el pase a cuartos este miércoles ante el Crystal Palace.

Sin embargo, tras ese inicio arrollador, Liverpool cayó en picada con cuatro derrotas consecutivas -tres en la Premier y una en la Champions League- antes de lograr un respiro con el 1-5 frente al Eintracht Frankfurt, aunque volvió a perder este fin de semana ante el Brentford.

Este desplome lo convierte en el cuarto vigente campeón de la Premier que pierde cuatro partidos seguidos, un dato que evidencia la crisis que atraviesa un equipo hecho para ganar títulos tras la inversión de casi 500 millones de euros.

La fragilidad defensiva del equipo, que ha recibido 14 goles en nueve jornadas de Premier y solo ha dejado la portería a cero en dos encuentros, sigue siendo una asignatura pendiente y un factor clave a mejorar para recuperar el rendimiento de los últimos años.

Pese al gran desembolso de este verano -incluidos 150 millones en Alexander Isak, 125 en Florian Wirtz y 95 en Hugo Ekitike-, el rendimiento está lejos de lo esperado.