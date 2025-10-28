Kevin De Bruyne será operado y estará de baja entre tres a cuatro meses en Napoli

Fuera de las canchas. El belga Kevin De Bruyne, volante del Napoli, será operado de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió al lanzar un penal ante Inter de Milán el pasado sábado.
"La operación de Kevin De Bruyne está programada", dijo Grabiele Oriali, coordinador deportivo del Napoli, en DAZN antes del duelo de la Serie A ante contra Lecce.
"Sabremos más después de la operación. Lamentablemente, sabemos que estará de baja entre tres y cuatro meses. Es desilusionante porque se había adaptado muy bien a nuestro plan y estaba marcando una gran diferencia, también por su experiencia", señaló respecto a De Bruyne.