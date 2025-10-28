Últimas Noticias
Kevin De Bruyne será operado y estará de baja entre tres a cuatro meses en Napoli

De Bruyne llegó a Napoli procedente de Manchester City.
De Bruyne llegó a Napoli procedente de Manchester City. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CIRO FUSCO
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El coordinador deportivo de Napoli habló respecto a la dolencia de Kevin De Bruyne, figura en el cuadro que dirige Antonio Conte.

Fuera de las canchas. El belga Kevin De Bruyne, volante del Napoli, será operado de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió al lanzar un penal ante Inter de Milán el pasado sábado.

"La operación de Kevin De Bruyne está programada", dijo Grabiele Oriali, coordinador deportivo del Napoli, en DAZN antes del duelo de la Serie A ante contra Lecce.

"Sabremos más después de la operación. Lamentablemente, sabemos que estará de baja entre tres y cuatro meses. Es desilusionante porque se había adaptado muy bien a nuestro plan y estaba marcando una gran diferencia, también por su experiencia", señaló respecto a De Bruyne.

Con un penal fue que Kevin De Bruyne se lesionó.
Con un penal fue que Kevin De Bruyne se lesionó. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CIRO FUSCO

Kevin De Bruyne, sensible ausencia en Napoli

Será intervenido en Amberes (Bélgica) del mismo músculo que ya en 2023 le hizo estar apartado de la competición 120 días en los que se perdió 29 partidos entre selección y Manchester City.

El mediocampista sufrió la lesión lanzado un penal en el minuto 33 del duelo contra el Inter. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera del muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio pistas de la magnitud de la lesión.

Kevin De Bruyne llegó el pasado verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City y ha sido titular en 10 de los 11 partidos disputados por su equipo hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club inglés en el Etihad Stadium, amargo para él porque fue sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

En sus meses con la camiseta de Napoli, suma cuatro goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

Antonio Conte, entrenador del club napolitano, tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a una banda por la llegada precisamente de De Bruyne.

Napoli Kevin De Bruyne Serie A Ligas europeas

