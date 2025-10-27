Serie A: Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Lecce y Napoli se enfrentan en el estadio Comunale Via del Mare. El duelo se jugará mañana desde las 12:30 horas.

Lecce se enfrenta mañana ante Napoli para disputar el partido por la fecha 9, en el estadio Comunale Via del Mare, desde las 12:30 horas.

Así llegan Lecce y Napoli

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Udinese en el Stadio Friuli. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 3-1 a Inter. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 7 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 4 Inter 15 8 5 0 3 8 16 Lecce 6 8 1 3 4 -6

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lecce y Napoli, según país