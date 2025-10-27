Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Nota IA

por Nota IA

·

Lecce y Napoli se enfrentan en el estadio Comunale Via del Mare. El duelo se jugará mañana desde las 12:30 horas.

Lecce se enfrenta mañana ante Napoli para disputar el partido por la fecha 9, en el estadio Comunale Via del Mare, desde las 12:30 horas.

Así llegan Lecce y Napoli

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Udinese en el Stadio Friuli. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 3-1 a Inter. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 7 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1886027
2Roma1886025
3Milan1785217
4Inter1585038
16Lecce68134-6

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lecce y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Lecce Napoli Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA