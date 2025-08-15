Deja Europa por Arabia Saudita: Kingsley Coman es el nuevo fichaje de Al Nassr

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El delantero galo deja el Viejo Continente. Bayern Munich anunció de forma oficial el traspaso del francés Kingsley Coman al Al Nassr y, posteriormente, fue el club saudí el que confirmó su arribo.

Kingsley Coman, atacante de 29 años, llegó al Bayern en el verano de 2015 cedido por el Juventus de Turín y fue traspasado al club bávaro definitivamente dos años después.

Con el Bayern, Coman conquistó nueve Bundesligas, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2020 ante el PSG. Ahora, buscará destacar en Al Nassr.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

El hombre de ofensiva disputó un total de 339 partidos oficiales con el elenco bávaro, en los que marcó 72 goles y dio 71 asistencias.

Durante su etapa en la ciudad de Múnich debutó con la Selección de Francia, con la que ha jugado 58 partidos y ha marcado ocho goles. Con Francia ganó la Liga de Naciones de 2021 y fue subcampeón del mundo en 2022 y subcampeón de Europa en 2016.

Kingsley Coman tenía una oferta del Al Nassr, que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha del francés, que todavía tenía dos años de contrato.

Se estima que el Al Nassr abona al Bayern Munich, monarca de la liga alemana de primera división, cerca de 25 millones de euros.

Además, hay que tener en cuenta que el jugador compartirá vestuario con referentes como Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Sadio Mané, Íñigo Martínez, Aymeric Laporte, Otavio y Marcelo Brozovic.