Cada vez más cerca: Bayern Munich no convoca a Kingsley Coman, ante inminente fichaje a Al Nassr

Se sienten pasos. Bayern Munich dejó fuera de la convocatoria para la Supercopa alemana al francés Kingsley Coman por, según el club bávaro, "conversaciones finales" para un traspaso, lo que apunta al fichaje del extremo por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

En días pasados, medios alemanes dieron por cerrado el fichaje de Coman, aunque pero el Consejo de Vigilancia del Bayern no aprobó la cantidad que estaba dispuesto a pagar el club de Arabi Saudita -según cifras oficiosas 30 millones de euros- ante lo que los negociadores pidieron una oferta mejorada.

Ahora se baraja que la tienda saudí hará un pago de 35 millones de dólares por la contratación de Coman.

🚨🟡🔵 Understand Bayern gave their final green light for Kingsley Coman to travel today and join Al Nassr! ✈️



Coman will leave Munich in the next hours as his move to Al Nassr is done, story exclusively revealed last week.



Fee under €30m to FC Bayern, 3 year deal for Coman. pic.twitter.com/N4HhbWTomx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Kingsley Coman apunta a Al Nassr

El internacional con la Selección de Francia tenía una oferta del Al Nassr que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. Así, el Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha de Coman, que todavía tenía dos años de contrato.

La tienda alemana ha intentado fichar a Nick Woltemade y ha hecho una oferta al Stuttgart -el rival del sábado en la Supercopa- una oferta por valor de 50 millones de euros más variables que ha sido rechazada por el club suavo.

El dinero de Kingsley Coman, además, puede servirle al Bayern Munich para hacer una nueva oferta.

En todo caso, el actual campeón de la Bundesliga -si se confirma la marcha de Coman- deberá hacer algún movimiento en el mercado.

Hay que tener en cuenta que el atacante jugó diez años en el Bayern y estuvo en el campo en más de 300 partidos. También, marcó el gol que le dio al Bayern la Champions League en la final contra el PSG en 2020.

