Fichaje de lujo: Universitario se reforzó con Catalina Usme, goleadora histórica de la Selección de Colombia

Universitario quiere volver a ganar la Liga Femenina. Por ello, la tienda crema sumó un gran nombre para lo que resta de la temporada 2025: anunció como flamante fichaje a la colombiana Catalina Usme.

Fue por medio de sus redes sociales y página web oficial que en Universitario de Deportes le dieron la bienvenida a Catalina Usme. Llega para el Clausura de la liga femenina y dispuesta a sumar en el equipo merengue que dirige el entrenador Andrés Usme.

"Poderío y goles para las Leonas. Catalina Usme, histórica goleadora de la Copa Libertadores y la Selección Colombia, además de mundialista con su país, llega a Universitario para aportar toda su experiencia, liderazgo y talento", indican desde la 'U'.

Así, en el elenco crema destacaron las cualidades de su nueva jugadora para lo que queda de campaña en el fútbol femenino nacional.

"Reconocida como máxima goleadora histórica de la Selección Colombia, con 65 goles oficiales, y como máxima anotadora de la Copa Libertadores Femenina con 37 tantos, llega tras su paso por Galatasaray de Turquía y luego de disputar la reciente Copa América Femenina 2025, donde llevó a su selección hasta la final ante Brasil.", indicaron.

Luego, en Universitario, resaltaron las marcas que ha logrado Catalina Usme a lo largo de su carrera profesional.

"Ha conquistado títulos con América de Cali, incluida la Liga Profesional Femenina Colombiana en 2019 y 2022, convirtiéndose en una de las jugadoras más determinantes del torneo", agregaron desde Ate.

El presente de Universitario en el fútbol femenino

Hay que tener en cuenta que Universitario, este fin de semana, jugará contra Killas FC de visitante por una nueva jornada del Clausura de la Liga Femenina.

En lo que va del campeonato, las populares 'Leonas' marchan con puntaje perfecto tras dos jornadas con sus victorias sobre Real Áncash FC y la Universidad César Vallejo.