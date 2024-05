Presidente de LaLiga sobre Kylian Mbappé: "viene a ganar la Champions"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, adelantó, durante su presencia en Buenos Aires para un evento deportivo, que el delantero francés Kylian Mbappé llegará al Real Madrid para ganar la Champions League.



En una entrevista concedida para el diario Olé, el dirigente español dio por cerrado el pase del internacional francés al conjunto blanco, algo que hasta ahora ni la entidad ni el propio futbolista han hecho.

"El Madrid va a tener una gran plantilla aunque eso no da garantía de ganar campeonatos. (Mbappé) viene a ganar la Champions. Si firma cinco años de contrato tiene cinco temporadas de oportunidad", indicó Tebas al ser consultado sobre las opciones que tiene Mbappé de ganar la Champions League.



Por otro lado, comentó que el parisino "es uno de los mejores jugadores" del mundo y que se suma al Real Madrid, que, con nombres como los de Vinicius o Jude Bellingham, "va a tener una gran plantilla", si bien eso "no da garantías de ganar campeonatos".



El presidente de LaLiga comentó que "no solo el tener grandes jugadores hace una gran competición", sino que su organización también acomete "muchas más cuestiones" para que sea uno de los torneos con más seguidores en todo el mundo.



"Nosotros hacemos muchas cosas para hacer una gran competición y vamos llevando jugadores. Y siempre aparecen nuevos jugadores. En el Barcelona ya vi a Yamal de chico, o Pedri o Gavi. Y en Madrid, Vinicius, Bellingham y en lo que viene, Mbappé", aseveró.



Mbappé elegido el mejor jugador de la temporada en Francia

Este lunes, Kylian Mbappé fue elegido mejor jugador de la temporada en Francia, en su último año en la liga de su país, de la que dijo se va "con el corazón desgarrado", aunque también afirmó que "lo que llega será muy excitante".



"Adiós o hasta pronto, no estaré muy lejos", dijo el jugador, que lograba ese trofeo por quinto año consecutivo, un récord en los siete que ha pasado en el PSG.



El futbolista tuvo palabras de agradecimiento para sus compañeros y para el entrenador, el español Luis Enrique, con quien dijo "la relación siempre ha sido fluida" y resaltó: "Me voy con la cabeza alta, lo he dado todo".



Con el PSG, conquistó siete títulos de Liga, además de varios de Copa de la Liga, Copa de Francia y Supercopa. Con la selección francesa, ganó el Mundial de Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022.

💬 : "Je pars la tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire."



