Kylian Mbappé es dirigido por Christophe Galtier en PSG, que es líder de la Ligue 1. | Fuente: AFP

Kylian Mbappé es el centro de la noticia en el París Saint Germain (PSG). Desde España y Francia aseguran que el crack mundial de 23 años está cansado de las promesas incumplidas de la directiva del cuadro parisino desde su renovación en mayo pasado.

Este viernes, el entrenador del club Christophe Galtier se pronunció sobre los rumores que giran de Mbappé, que fue el mejor jugador del choque de PSG ante Benfica por la Champions League.

"Sobre Kylian, hubo rumores que salieron la tarde del partido, Kylian tuvo la mejor de las respuestas, jugó bien y fue elegido el mejor del partido. Tengo muchos defectos, pero soy muy honesto, no te miento. Para responderte a lo de Kylian, no hablo del rumor, he visto a Kylian muy serio en la preparación del partido”, señaló Galtier, que se molestó con la prensa "por no hablar de fútbol".

"Lo primero es que hay que tener maestría, experiencia y cierta edad para gestionar todo esto en el mejor de los casos. Lo que quiero decirte es que nunca hablan de fútbol. Estoy aquí, soy el entrenador del PSG, estoy orgulloso y feliz por ello, y finalmente me doy cuenta de que partido tras partido, conferencia tras conferencia, tenemos que hablar un minuto de fútbol en una conferencia de diez minutos. Y cualquier cosa que diga, no me crees porque escriben lo contrario y dicen lo contrario. Yo digo que va bien, que estamos unidos y escriben lo contrario. No estoy aquí para comentar rumores", agregó Galtier en la antesala del clásico ante Olympique de Marsella.

Para finalizar habló de la interna de su plantel. "Claro que en el vestuario no nos damos todos los días besos, es normal, pero sí digo que este ambiente es mucho mejor que el de otros lugares y que es mejor que lo que dicen e imaginan", culminó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo





Neymar renovó con PSG hasta el 2027. | Fuente: EFE

¿Mbappé buscó a Neymar?

Según la prensa internacional, en el vigente campeón de la liga francesa de primera división le ofrecieron a Neymar que salga por la puerta falsa del Parque de los Príncipes. Incluso, se añade que fue ofrecido a grandes clubes de la Premier League.

No todo queda allí debido a que Kylian Mbappé guarda resentimiento con las altas esferas del club porque no trajeron a dos elementos que eran más que claves en el proyecto deportivo.

Zinedine Zidane era el elegido para convertirse en nuevo director técnico tras la marcha de Mauricio Pochettino, aunque llegó Chistophe Galtier. Luego, el delantero francés solicitó, según medios europeos, el fichaje del joven volante Aurélien Tchouaméni.