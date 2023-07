El duro castigo que PSG evalúa aplicarle a Kylian Mbappé por no renovar su contrato

Kylian Mbappé y el resto de jugadores internacionales del París Saint Germain (PSG) que participaron en los partidos de selecciones de junio, regresaron esta semana a los entrenamientos pasando los tradicionales tests, una semana después de sus compañeros. Ahora la gran interrogante es sobre el futuro de 'Kyky', una novela que ha sumado más capítulos.

El capitán de la Selección de Francia podría sufrir un duro castigo por parte de PSG por no querer renovar su contrato que vence el 30 de junio del 2024. Según revela 'The Athletic', la dirigencia parisina no descartaría la posibilidad que Mbappé sea suplente la próxima temporada.

Si se concreta esta postura, el entrenador español Luis Enrique perdería la oportunidad de contar con uno de los mejores futbolistas del momento y con la máxima estrella de su plantel, que marcó 41 goles en la campaña pasada.

El presidente del club Nasser Al-Khelaifi señaló que para evitar que Mbappé no sea colocado como transferible en este mercado de fichajes, debe negociar para una posible renovación hasta 2025. Toda esta gestión es para impedir que se vaya gratis el próximo año.



Foto de Mbappé con presencia de presidente de PSG

PSG publicó una foto en su cuenta de Twitter con toda la plantilla en la que además envían un mensaje de cariño al portero español Sergio Rico, quien salió recientemente del coma después de caer de un caballo a finales de mayo.



En la fotografía, el consejero de fútbol, Luis Campos, Al-Khelaifi y el capitán Marquinhos están en el medio de la imagen y sostienen una camiseta de Rico, con el número 16. Por su parte, Mbappé se encuentra alejado de los miembros más importantes del plantel.

La carta de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, al igual que los italianos Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti, los portugueses Danilo Pereira y Vitinha o el marroquí Achraf Hakimi, se intregraron el lunes 17 de julio a la pretemporada de PSG.

Después de la carta enviada por Mbappé explicando que no activaría su opción de un tercer año de contrato, hasta 2025, el PSG replicó el 3 de julio en otra misiva dando inicio a una polémica entre ambas partes.

Utilizando los términos "enormes perjuicios" si Mbappé se iba libre en junio de 2024, sin dejar dinero por traspaso en las arcas del club, el PSG dejaba a Mbappé hasta el 31 de julio para decidir si renueva o se va este verano en Europa.

Nasser Al-Khelaifi saluda alos nuevos jales de PSG. | Fuente: PSG

