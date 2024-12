El mejor en el banquillo: Carlo Ancelotti se convirtió en el técnico con más títulos en Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por encima de todos. Carlo Ancelotti hizo historia en el Lusail Stadium de Doha con la conquista de su primera Copa Intercontinental con Real Madrid, para alcanzar 15 títulos, superar a Miguel Muñoz y convertirse en el entrenador más laureado de la historia del club blanco.

En un momento de necesidad para Carlo Ancelotti, por la irregularidad del Real Madrid en una temporada en la que ha perdido cinco partidos y empatado tres, el italiano dio el paso definitivo hacia la historia.

Desde la cita de Doha ya marca el techo al que llegar para cualquier entrenador de futuro del Madrid. Superando el registro labrado en más años por Miguel Muñoz, con dos etapas repletas de éxito, especialmente la segunda en la que lo ha ganado todo Ancelotti que este curso puede ensanchar su récord.

Ancelotti, en la historia del Real Madrid

De momento ya ha conquistado dos títulos, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, de los siete a los que opta.

'Carletto' ha conquistado en dos etapas con el Madrid tres Champions League (2014, 2022 y 2024), tres Supercopas de Europa (2014, 2022 y 2024), dos ligas (2022 y 2024), dos Copas del Rey (2014 y 2023), dos Mundiales de Clubes (2014 y 2022) y una Copa Intercontinental (2024). Ha dirigido 316 partidos con un balance de 224 triunfos, 47 empates y 44 derrotas.

Miguel Muñoz llegó a dirigir 605 partidos en Real Madrid entre 1960 y 1974, con un balance de 357 victorias, 128 partidos empatados y 120 perdidos. Un registro que ha superado Carlo Ancelotti en menos años y casi la mitad de partidos.

"Es verdad, la segunda parte de la temporada he estado un poco más nervioso de lo normal, no por la crítica, porque el equipo no me gustaba y estaba más nervioso. En 2025 vuelvo a la normalidad", aseguró Carlo Ancelotti en rueda de prensa.



La palabra de Ancelotti

"Era importante para nosotros llegar vivos hasta navidad, desafortunadamente hay un partido más el día 22 pero si pensamos en el equipo hace mes y medio, desde la derrota del Milan, ha crecido mucho en actitud y compromiso. Me da confianza para 2025. Estamos vivos", añadió.

Ancelotti hizo balance de un 2024 en el que el Real Madrid conquistó LaLiga, Liga de Campeones, Supercopas de España y Europa más la Intercontinental.

"Ha sido un año fantástico, hemos tenido dificultades que seguimos teniendo con lesiones importantes pero hemos acabado el año muy bien. Nos da confianza y motivación para intentar seguir teniendo muy buenos resultados en 2025", dijo.

