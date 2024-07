Kylian Mbappé y el motivo por el que habla un perfecto español

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"El pueblo francés puede estar orgulloso de Mbappé", "Acento insuperable para hablar español", "Alguien sabe quién es su profesor de español" y "Excelente el nivel de español que trae Mbappé", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tras la presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador de Real Madrid.

El delantero sorprendió a todos al dar su primer discurso, en el Santiago Bernabéu, en un perfecto español, idioma que maneja muy bien y que también utilizó en gran parte de su primera rueda de prensa.

Tanta fue la sorpresa que incluso los periodistas presentes en la sala de conferencias le preguntaron por su conocimiento del idioma y su respuesta reflejó toda la ilusión de convertirse algún día en jugador de Real Madrid.

"Aprendí en el colegio. No fui el mejor en los demás cursos, pero en español sí. Yo sabía que iba a llegar el día de jugar en Real Madrid por eso es que mi español siempre traté que sea bueno. Si tengo errores no importa yo lo hablo para aprender y mejorar", dijo.

"Cuando llegas y hablas el idioma del país es más fácil para adaptarte. Pienso que hablar todo el día me va a ayudar a mejorar. Yo tuve entrenador español como Luis Enrique y muchos compañeros. No tengo miedo de hablar y cometer errores, así vas a aprender. Si me corrigen es mejor porque así aprendo más", indicó.

En reiteradas oportunidades, durante su presentación con medios periodísticos de todo el mundo, Kylian Mbappé habló del sueño de niño que estaba cumpliendo al vestir la camiseta de Real Madrid.

"Desde niño tuve la ilusión de jugar aquí. Yo sabía que mi destino era jugar por Real Madrid y tengo la suerte. Gracias a Dios que ese día llegó", afirmó.

"Recuerdo mucho a Zidane, a mi ídolo Cristiano Ronaldo. Yo disfrutaba mucho viéndolo. Ahora soy un jugador madridista y tengo que dar lo mejor de mí para el equipo", declaró en la rueda de prensa.

Mbappé añadió que Real Madrid siempre fue su primera opción a pesar de que otros grandes equipos lo querían. "Muchos equipos me querían pero en mi cabeza siempre estaba llegar aquí. Mi próximo club al salir de mi país tenía que ser Real Madrid. De eso no tenía duda", apuntó.