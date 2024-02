Kylian Mbappé llegó a Barcelona en medio de su inminente llegada a Real Madrid [VIDEO]

Kylian Mbappé ya vive sus últimos meses en el París Saint Germain (PSG). La estrella mundial de 25 años le comunicó al entrenador Luis Enrique y a sus compañeros que no renovará con el cuadro parisino y que a mediados de este año tendrá un nuevo equipo, que no sería otro más que el Real Madrid.

En medio de la definición de su futuro, Mbappé sorprendió con una visita a la ciudad de Barcelona, en donde no tuvo problemas para firmar autógrafos a una serie de fanáticos, en sus mayoría jóvenes.

"Muchas gracias Kylian, eres el mejor", fue uno de los comentarios de los hinchas de Mbappé, que no respondió si será el nuevo galáctico de Real Madrid de cara a la temporada 2024-25.

De acuerdo a información del programa 'El Chiringuito', el exjugador de Mónaco decidió pasar un rato de diversión y relajo en la ciudad catalana.

Mbappé con Hakimi

Por su parte, Mundo Deportivo indicó que Mbappé llegó en compañía de su amigo Achraf Hakimi, con quien pasó dos días tras recibir el permiso del entrenador Luis Enrique para toda la plantilla de PSG.

"Ambos jugadores han disfrutado de Barcelona y de su gastronomía. De hecho, aseguran que estuvieron en el restaurante Botafumeiro", indicó el medio.

Ancelotti sobre Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, esquivó cada pregunta sobre la situación del delantero francés Kylian Mbappé, que ha comunicado al PSG su marcha a mediados de año.

"Veo, escucho lo que ha pasado y entiendo que es el tema del día pero no para nosotros", respondió con seriedad Ancelotti en la primera pregunta sobre Mbappé.



"La gente puede hablar, y lo entiendo, pero me gustaría pensar en esta temporada, en ganar títulos. Estamos pensando en lo que queda, es lo que me gusta y por lo que trabajamos. Para pensar en la próxima temporada hay tiempo", añadió en una segunda cuestión.