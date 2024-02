Así reaccionó Kylian Mbappé ante el pedido de los hinchas de que se quede en el PSG [VIDEO]

París Saint Germain (PSG) ganó 3-1 a Lille y se mantiene en la cima de la Ligue 1. En este encuentro, Kylian Mbappé no ingresó y se mantuvo en la banca de suplentes, luego de que en los últimos días no entrenó con el grupo de jugadores.

La postura del entrenador Luis Enrique fue reservar a Mbappé para no arriesgar su presencia de cara al choque ante Real Sociedad por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Este domingo, en las redes sociales apareció un video en el cual Mbappé es el protagonista. El campeón del mundo con Francia en 2018 recibió el pedido de los hinchas de PSG tras los entrenamientos de su equipo.

"Kylian en París, Kylian en París", fue la ovación de los hinchas parisinos por lo cual Mbappé hizo un gesto de agradecimiento.

Recordemos que de acuerdo a la prensa francesa, Mbappé llegó a un acuerdo con el Real Madrid de cara a la temporada 2024-25. Su contrato con PSG vence el 30 de junio.

Mbappé y el golpe que recibió

El jugador de 25 años recibió una dura entrada del jugador del Brest Lilian Brassier, a la hora de juego del partido de Copa en el que los parisienses lograron el billete para los cuartos de final. Este partido se jugó el miércoles pasado.



El video que Kylian Mbappé tras el partido de PSG. | Fuente: @VibesFoot

PSG ganó sin varias de las figuras

En el banquillo, abrigado, ni siquiera calentó Kylian Mbappé, víctima de una durísima entrada el pasado miércoles en la Copa de Francia, reservado este sábado frente al Lille para la Champions contra la Real Sociedad y un espectador más de la remontada del PSG, que también sabe ganar sin su fantástica estrella (3-1).



No fue el único que no jugó en el duelo de la vigésimo primera jornada en el Parque de los Príncipes. Tampoco lo hicieron ni Donnarumma ni Marquinhos. Achraf Hakimi, Zaire-Emery y Vitinha entraron en el segundo tiempo. No los necesitó el PSG, el líder incontestable de la clasificación francesa, que espera desde la cima, ya con once puntos de ventaja, el duelo de este domingo del Niza, segundo, contra el Mónaco, quinto.



Le bastó al PSG sin ellos en el once titular o sin utilizar para doblegar al actual cuarto clasificado, al único rival que le ha ganado la 'Ligue 1' en los últimos seis años, a un Lille que se encontró de repente con un gol a favor a toda velocidad.