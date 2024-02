¡Cada vez resta menos! Kylian Mbappé anunció a sus compañeros su salida del PSG

La salida es inminente. Kylian Mbappé le anunció a sus compañeros de equipo -durante los entrenamientos de este viernes- su decisión de abandonar el PSG a final de temporada.

De acuerdo con la cadena RMC Sport, la comunicación se produjo justo antes de la sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Poissy, antes del partido que sostendrá el cuadro parisino contra Nantes.



Pese a que la noticia, que generó una auténtica tormenta informativa en Francia, el entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró que el entrenamiento de este viernes fue "habitual".

"Normal y corriente, sin novedades", sostuvo el técnico español, que rechazó hacer valoraciones sobre la marcha de Mbappé hasta que el club y el jugador se posicionen de manera oficial.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Prensa francesa da por sentada salida de Kylian Mbappé

En Francia, la prensa deportiva da por hecha la salida Kiki, y todo apunta a que su futuro está en Real Madrid.

Su partida pondría fin a una relación que se remonta al 2017, cuando el jugador llegó a préstamo al PSG proveniente del Monaco, con un traspaso -que se formalizó un año después- por 180 millones de euros. De hecho, la contratación de Mbappé es la más cuantiosa en la historia del fútbol, solo por detrás de los 222 millones de euros que pagó PSG por Neymar.



Real Madrid ha intentado en varias ocasiones hacerse con los servicios del futbolista. Y, aunque hasta la fecha no hay nada cerrado, es el principal candidato para contratarlo. En el 2022 estuvo muy cerca de contratarlo, pero la presión -incluyendo una llamada del presidente Emmanuel Macron- lo movió a firmar un contrato por otros dos años con el PSG, con uno opcional.



En el 2023, el futbolista anunció que no ejercería la opción por una tercera temporada y el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, lo apartó del equipo, de forma que no pudo hacer la pretemporada con sus compañeros.



Tras varias semanas de desafío entre ambas partes, Mbappé renunció a una parte de sus primas de fidelidad y pudo volver a entrenarse con la primera plantilla del PSG.



En lo que va de temporada, Mbappé es el líder del equipo con 31 goles y 7 asistencias en 30 partidos en todas las competiciones.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis