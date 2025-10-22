Villarreal lamentó que el partido ante Barcelona por LaLiga no se juegue en Estados Unidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No va más. El Villarreal contra Barcelona, pactado para el 20 de diciembre en la ciudad de Miami, no se jugará finalmente en territorio estadounidense.

Y es que el último martes, LaLiga se echó para atrás en la medida de llevar el cotejo entre Villarreal y el Barcelona a Estados Unidos por la fecha 17 del campeonato. Esto se dio luego de conversaciones entre el ente español y el promotor del cotejo, según se dio cuenta por medio de un comunicado.

A raíz de ello es que el Villarreal se pronunció y criticó duramente a la organización que ya no tendrá el enfrentamiento frente a los culés en Norteamérica.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Partido en Miami



El Villarreal CF expresa su malestar con LaLiga por su gestión en la organización del encuentro que se iba a disputar en Estados Unidos ante el FC Barcelona — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 22, 2025

Villarreal, claro por no ir a Estados Unidos contra Barcelona

"El club fue notificado por teléfono por parte de LaLiga que se cancelaba el partido por decisión de la empresa promotora, pero que era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta, tal como se había hecho para notificar la confirmación del partido el 8 de octubre", es lo que señala.

Además, criticó que el pronunciamiento se dé en medio del cotejo que el 'Submarino amarillo' sostuvo ante Manchester City por la Champions League (derrota 2-0 de local).

"Sin embargo, minutos después y para sorpresa de la entidad, LaLiga decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía", indicaron.

Por último, desde el Villarreal indicaron que el partido frente al Barcelona en Miami era una gran chance para que el fútbol español crezca y sea más conocido en el mundo.

"Se lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido de LaLiga en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional", finalizan.