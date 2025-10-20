Champions League: Por la fecha 3, Villarreal recibirá a Manchester City

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Manchester City. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica mañana a las 14:00 horas.

Desde las 14:00 horas, Villarreal y Manchester City se enfrentan mañana por la fecha 3 de la Champions en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Manchester City

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Juventus.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Manchester City igualó 2-2 el juego frente a Mónaco..

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Manchester City.

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Pafos: 5 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Borussia Dortmund: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Copenhague: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ajax: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bayer Leverkusen: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Villarreal y Manchester City, según país