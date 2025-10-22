Luis Advíncula fue denunciado en Argentina por chocar un auto y darse a la fuga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Advíncula ha perdido la titularidad en Boca Juniors, aunque actualmente en tierras argentinas no se habla de su suplencia en la tienda xeneize, sino más bien de un hecho fuera de las canchas.

Sucede que medios de Argentina como TyC Sports e Infobae que sostienen que Luis Advíncula, internacional con la Selección Peruana, fue denunciado por provocar un accidente de tránsito en una rotonda de Canning, ciudad ubicada en Buenos Aires. El lateral derecho conducía su vehículo y entró en contra, chocando en la parte lateral de otro automóvil.

Se indica que Advíncula, ante este hecho, se dio a la fuga. El mismo fue el pasado 28 de agosto y el defensa no está imputado ya que la acusación no fue ratificada de manera judicial.

Así quedó el auto al que chocó Luis Advíncula. | Fuente: TikTok

¿Qué se dice de Luis Advíncula?

En imágenes que compartieron medios locales, se señala que el futbolista "se llevó puesto al vehículo de la damnificada, que espera avanzar camino hacia la RP 52".

Incluso, TyC menciona que el también exjugador de Sporting Cristal estuvo involucrado en otro accidente a poco de la quincena de este mes de octubre.

"El 12 de octubre al mediodía, el peruano chocó contra el guardarraíl de la Autopista 25 de Mayo con la parte delantera del mismo Mercedes Benz, acto que le ocasionó la rotura y la perdida de liquido hidráulico sobre la cinta asfáltica", es lo que señalan en relación a Luis Advíncula.



Se añade, en tanto, que el jugador xeneize manejaba un auto Mercedez Benz y que luego del choque retomó su camino de inmediato.

Advíncula y su posible futuro

De otro lado, desde Alianza Lima se pronunciaron sobre si tienen interés de hacer con el fichaje de Luis Advíncula de cara a la temporada 2026.

"Es un jugador súper interesante no solo para Alianza, sino también para cualquier equipo del medio local. De más está hablar de su calidad futbolística y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada", sostuvo el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo en rueda de prensa.