Con presencia peruana: así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2025

Este es el trofeo que ganará el campeón de la Leagues Cup.
Este es el trofeo que ganará el campeón de la Leagues Cup. | Fuente: MLS
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La Leagues Cup 2025 ya tiene a sus cuatro equipos que lucharán en la instancia de semifinales.

Confirmado. Los cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS) se impusieron en sus partidos de cuartos de final a los de la Liga MX para firmar sus pase a las semifinales de la Leagues Cup 2025.

Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, venció por 2-1 a los Tigres UANL, en un encuentro de la ronda de los ocho mejores que se definió por un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Suárez fue la figura de un Inter Miami que no tuvo a Messi en la convocatoria y que, aun así, le ganó a los felinos, con una de las mejores plantillas de México. Por la tienda mexicana marcó el campeón del mundo argentino Ángel Correa, el máximo anotador de la Leagues Cup.

Un peruano en la Leagues Cup 2025

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penales (5-6) de Orlando City contra el Toluca, campeón mexicano, luego de que ambos cuadros empataran sin goles en el tiempo regular.

El 'Pulpo', portero titular de la Selección Peruana, atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo de la serie para mandar a su cuatro a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

En la serie de penales, ninguno de los dos equipos fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto a las 'semis' de la Leagues Cup.

También, el Seattle Sounders y el Puebla igualaron sin anotaciones en el tiempo regular y en los penales , los estadounidenses ganaron 4-3, luego de que Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz fallaron por la franja.

¿Qué otro club pasó a semifinales de la Leagues Cup?

El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó 2-1 a los 'Tuzos' del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasilero Alemao, en el tiempo de descuento.

Es la segunda edición consecutiva que las semifinales son integrada solo por clubes de la MLS en el torneo que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Leagues Cup Inter Miami Orlando City Seattle Sounders Los Angeles Galaxy

