Pedro Gallese atajó dos penales y anotó el gol de la clasificación del Orlando City a semifinales de Leagues Cup

Orlando City logró su pase a las semifinales de la Leagues Cup, con un Pedro Gallese que se convirtió en gran figura en el triunfo ante Toluca de México por tanda de penales (5-6), después de un empate sin goles en tiempo reglamentario.

A lo largo del compromiso, el arquero de la Selección Peruana destacó en el juego. Posteriormente atajó dos lanzamientos y acertó en el turno decisivo de la serie.

En la tanda de penales ninguno de los dos cuadros fallaron sus primeros cinco lanzamientos. Sin embargo en el sexto, apareció Gallese para neutralizar el turno del argentino Nicolás Castro y el séptimo, de Juan Pablo Domínguez, tras lo cual marcó el 5-6 definitivo que le dio el pase a su conjunto.

Toluca, campeón mexicano, comenzó mejor el primer tiempo, pero la mala puntería evitó que se fuera arriba en el marcador.

En la siguiente instancia, Orlando City medirá fuerzas contra Inter Miami, que clasificó tras vencer por 2-1 a Tigres con un doblete del delantero uruguayo Luis Suárez.

ATAJÓ Y SE HIZO CARGO DE CONVERTIR EL DE LA CLASIFICACIÓN: el arquero peruano Pedro Gallese fue el héroe del triunfo por penales de Orlando City ante Toluca en los cuartos de final de la #LeaguesCup.



📹 @LeaguesCup | #LeaguesCup2025 on Applepic.twitter.com/94VOt6jocw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2025

Orlando City vs Toluca: así arrancaron en partido

Orlando City: Pedro Gallese; David Brekalo (Kyle Smith, m.85), Robin Jansson, Rodrigo Schlegel, Alex Freeman; Iván Angulo, César Araujo, Eduard Atuesta (Joran Gerbet, m.85), Marco Pasalic (Tyrese Spicer, m.81); Martín Ojeda y Luis Muriel (Ramiro Enrique, m.67).

Toluca: Luis García; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Bruno Méndez, Diego Zaragoza; Alexis Vega, Marcel Ruiz (Nicolás Castro, m.86), Franco Romero, Helinho (Juan Pablo Domínguez, m.59), Jesús Angulo (Héctor Herrera, m.76); Paulinho (Robert Morales, m.86).