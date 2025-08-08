Con presencia peruana: así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Leagues Cup es un torneo que ha cobrado protagonismo en los últimos años desde su inicio en el año 2019. Por ejemplo, el Inter Miami ganó el certamen en el 2023 de la mano de Lionel Messi.

Justamente, el Inter Miami se mantiene en competencia en la Leagues Cup 2025 al pasar a la ronda de los cuartos de final. El cuadro que dirige Javier Mascherano se mantiene en competencia tras ganar todos los cotejos que disputó en la fase de grupos (segundo).

Otro elenco de la MLS que aún sigue en la Leagues Cup es el Seattle Sounders, exclub del delantero peruano Raúl Ruidíaz. Quedó primero en la fase regular de grupos.

Only 8️⃣ teams remain 💪



The best 4 de MLS and los 4 mejores from Liga MX ⚽️💥



Solo uno levantará #LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/AnCrRsyCTf — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 8, 2025

La Leagues Cup se lleva las miradas

Además, también habrá presencia peruana en la nueva etapa del campeonato. Y es que el Orlando City del portero nacional Pedro Gallese quedó cuarto y pasó de etapa, por detrás de Los Angeles Galaxy (tercero).

Además, yendo al lado de la fase de grupos de equipos de la Liga MX, el que pasó como primero fue el Toluca, uno de los cuadros que parte como favorito a meterse a 'semis'.

Por debajo de los 'Tuzos', en la Leagues Cup 2025, quedó la tienda de Pachuca. En tanto, hay que tener en cuenta que Tigres UANL se mantiene en carrera e irá con todo por el título.

Por último, pero no menos importante, como cuarto clasificado desde la zona de la liga mexicana nos encontramos al Puebla.

Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Llave 1: Seattle Sounders vs. Puebla

Llave 2: Pachuca vs. Los Angeles Galaxy

Llave 3: Toluca vs. Orlando City

Llave 4: Inter Miami vs. Tigres UANL

(*) Los partidos están agendados para este mes de agosto, aunque las fechas se determinarán en los próximos días.

