Jurgen Klopp sobre el Balón de Oro de Messi: "Hubiese sido justo si se lo daban a Van Dijk" | Fuente: EFE - AFP

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, consideró que el defensa Virgil van Dijk habría sido justo merecedor del Balón de Oro, pero también entendió que Lionel Messi ganara el galardón por sexta vez.

"He visto a Lionel Messi probablemente 500.000 veces a lo largo de mi vida, es probablemente el mejor jugador que he visto en mi vida. Pero no puedo recordar una temporada más impresionante por parte de un defensa. Honestamente. Así que habría estado bien si Virgil lo hubiese ganado", indicó el alemán en conferencia de prensa

Por lo que el estratega agregó que no hay ningún problema con el puesto que ocupó Van Dijk. "Yo lo veo de una manera un poco diferente, y mucha gente lo ve un poco diferente, pero no hay ningún problema", afirmó Klopp.

Virgil van Dijk finalizó en segundo puesto justo por detrás de la estrella argentina a pesar del rol protagónico que desempeñó en la pasada Champions League, mientras que Lionel Messi se despidió con Barcelona en semifinales.