Lionel Messi capitán de Barcelona. | Fuente: Instagram

Barcelona no tiene “ninguna preocupación” sobre el estado físico del argentino Lionel Messi que, según la versión del club azulgrana, en el último entrenamiento realizó trabajo específico al margen de sus compañeros.



El delantero argentino no saltó al césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en el entrenamiento colectivo que el Barcelona realizó el miércoles.



Fuentes del club azulgrana consultadas por EFE aseguraron que no hay “ninguna preocupación” sobre el estado físico del argentino que, según insistieron, realizó “otro tipo de trabajo” que el de sus compañeros.



No obstante, TV3 informó en las últimas horas de que el jugador rosarino padece problemas en el aductor y es duda para el partido del próximo 13 de junio ante el Mallorca, el primero tras el parón obligado por la pandemia del coronavirus.



Según la versión de la televisión pública catalana, Messi se sometió a una resonancia para saber el alcance exacto de la lesión muscular.



En este sentido, desde el club se muestran tranquilos y subrayan que no tienen novedades al respecto.



El primer equipo azulgrana, que este jueves goza de un día libre, regresará este viernes a los entrenamientos. Será entonces cuando se podrá confirmar si el argentino se suma a la sesión colectiva o si continúa realizando trabajo específico.