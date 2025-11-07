Universitario vs Panta Walon EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la gran final del Futsal Pro 2025?

Universitario vs Panta Walon EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la gran final del Futsal Pro 2025.

Universitario vs Panta Walon EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de noviembre por la gran final del Futsal Pro 2025. El encuentro se disputará en el Centro de Formación Angamos, del distrito de Ventanilla, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DyJ Sports Plus (YouTube y Facebook). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Universitario vs Panta Walon: ¿cómo llegan a la final de la Liga Futsal Pro 2025?

Universitario llega a la gran final del Futsal Pro 2025 tras quedar primero en la liguilla por el título con 18 unidades, dos más que su más cercano perseguidor, Panta Walon, que se quedó con el primer lugar en la fase regular.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Panta Walon por la final de la Liga Futsal Pro 2025?



El partido entre Universitario vs Panta Walon se disputará este sábado 8 de noviembre en el Centro de Formación Angamos, del distrito de Ventanilla, desde las 5:00 p.m. hora peruana. El recinto tiene capacidad para 800 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Panta Walon en vivo en la final de la Liga Futsal Pro 2025?



En Perú, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Panta Walon comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Panta Walon en vivo vía TV y streaming?



El partido entre Universitario vs Panta Walon se podrá ver EN VIVO a través de DyJ Sports Plus (Facebook y YouTube). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.