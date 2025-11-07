Últimas Noticias
Lionel Messi: "Dios me regaló un don, me eligió a mí"

Lionel Messi está nominado al once ideal del The Best.
| Fuente: Inter Miami
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El capitán de la Selección de Argentina comparó al Mundial 2022 con el nacimiento de sus hijos.

Lionel Messi dio declaraciones en un lugar no habitual. Esta vez, no eran las canchas del fútbol sino en el American Business Forum (ABF) en Miami, en un auditorio rodeado de líderes políticos, empresariales y deportivos.

En esa coyuntura, Messi dio a conocer cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol e indicó que "Dios me regaló un don, me eligió a mí", apuntó.

En otro momento, puntualizó que tuvo que hacer una serie de sacrificios para llegar a la cúspide del fútbol mundial. "Hay mucha gente con talento, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande".

Messi también confesó trabajó para ser profesional y que tuvo disciplina para honrar el regalo que le dio Dios. "Soy un agradecido a Dios porque él me dio lo principal".

    No la pasó bien en PSG

    Messi repasó los momentos de gloria en Barcelona, club donde llegó a ser el mejor futbolista del planeta, aunque también calificó de "complicado" cuando dejó la ciudad catalán para fichar por el PSG.

    Eso sí, ahora se encuentra cómodo siendo el líder del Inter Miami. "Fue una decisión en familia. Desde que llegamos todo ha sido espectacular, y el cariño de la gente desde el primer día fue impresionante", culminó.

    Lionel Messi Argentina Inter Miami

