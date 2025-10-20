Pese a la derrota: Lionel Scaloni felicitó a Argentina por su segundo puesto en el Mundial Sub-20

La Selección de Argentina no pudo ante Marruecos y el DT del equipo mayor albiceleste le dedicó unas palabras en Instagram.
No pudo ser para la albiceleste. El último domingo, Argentina perdió la gran final del Mundial Sub 2025, que se jugó en Chile, a manos de Marruecos (2-0).
La Selección de Argentina fue superada ampliamente por su par marroquí en el Estadio Nacional de la ciudad de Santiago. Pese a la caída, el cuadro argentino recibió el respaldo de los suyos y uno de los que le dedicó algunas palabras fue Lionel Scaloni, DT del elenco mayor.
"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes", sostuvo Scaloni en su cuenta de Instagram.
Scaloni destaca a la Argentina Sub-20
Posteriormente, tuvo palabras de agradecimiento para los que fueron parte de elenco de su país en el campeonato juvenil en tierras chilenas.
"Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!", agregó el DT.
Para este duelo, Argentina tuvo una oncena titular conformada por Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio César Soler; Maher Carrizo, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.
En tanto, el elenco de África salió con Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Imail Bakhty; Naim Byar, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine; H. Essadak y Yassir Zabiri.
Esta es la primera vez que la tienda marroquí sale campeón del Mundial Sub 20 y en el año 2005 había alcanzado su mejor desempeño con un cuarto puesto.