Pese a la derrota: Lionel Scaloni felicitó a Argentina por su segundo puesto en el Mundial Sub-20

No pudo ser para la albiceleste. El último domingo, Argentina perdió la gran final del Mundial Sub 2025, que se jugó en Chile, a manos de Marruecos (2-0).

La Selección de Argentina fue superada ampliamente por su par marroquí en el Estadio Nacional de la ciudad de Santiago. Pese a la caída, el cuadro argentino recibió el respaldo de los suyos y uno de los que le dedicó algunas palabras fue Lionel Scaloni, DT del elenco mayor.

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes", sostuvo Scaloni en su cuenta de Instagram.

Scaloni destaca a la Argentina Sub-20

Posteriormente, tuvo palabras de agradecimiento para los que fueron parte de elenco de su país en el campeonato juvenil en tierras chilenas.

"Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. ¡Vamos Argentina!", agregó el DT.

Para este duelo, Argentina tuvo una oncena titular conformada por Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio César Soler; Maher Carrizo, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

En tanto, el elenco de África salió con Yanis Benchaouch; Taha Majni, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Imail Bakhty; Naim Byar, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine; H. Essadak y Yassir Zabiri.

Esta es la primera vez que la tienda marroquí sale campeón del Mundial Sub 20 y en el año 2005 había alcanzado su mejor desempeño con un cuarto puesto.