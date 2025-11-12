"No corresponde": Joan Laporta descarta el regreso de Lionel Messi al Barcelona por seis meses

Lionel Messi sacudió el escenario futbolístico el último lunes cuando en redes sociales compartió las imágenes de su visita por sorpresa al Camp Nou. Aprovechando la concentración de la Selección Argentina en España, el ‘10’ se dio un tiempo para ir al escenario donde hizo historia con la camiseta del FC Barcelona.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, fue el mensaje que escribió Messi en su cuenta de Instagram, convirtiéndose en una de las publicaciones de mayor impacto en la historia de la red social.

El deseo del argentino de vestirse otra vez con los colores azulgranas de inmediato despertó la ilusión de los hinchas culés por la vuelta del jugador más importante de su historia.

Joan Laporta y la vuelta de Lionel Messi

En octubre pasado, Lionel Messi extendió su vínculo con el Inter Miami hasta diciembre del 2028, pero los hinchas del ‘Barza’ sueñan con un último episodio de su goleador histórico tras el final de ese contrato en Estados Unidos o que su club pueda gestionar un préstamo.

Así, al presidente Joan Laporta se le consultó sobre la posibilidad de que Messi regrese al Barcelona por un semestre, tomando en cuenta que en la MLS no hay actividad los dos primeros meses de un año natural.

“Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa, al Barca y a los socios, que yo haga unas especulaciones que no son realistas, no corresponde”, dijo el máximo directivo en diálogo con Catalunya Radio.

El presidente del FC Barcelona considera que un retorno de Lionel Messi como jugador, en estos momentos, no es un escenario realista, a pesar del deseo público del argentino es volver a jugar en el Camp Nou.

Laporta sorprendido por el regreso de Messi

Laporta también habló respecto a la visita sorpresa de Lionel Messi al Camp Nou y reconoció que no tenía conocimiento de ello antes que suceda.

“Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. Yo no lo sabía, esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático, espontáneo y un acto de barcelonismo", indicó.