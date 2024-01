DT de Cristiano Ronaldo se arrepiente de votar por Lionel Messi en premios The Best

Lionel Messi volvió a sorprender al fútbol mundial al conseguir el premio 'Mejor Jugador' en los The Best. En una gala desarrollada en Londres en la que no faltó la polémica, el actual jugador de Inter Miami superó a las preferencias a su excompañero en PSG, Kylian Mbappé, y al gran favorito, Erling Haaland de Manchester City.

Esta elección llamó la atención de la prensa mundial y en Noruega calificaron como "un robo" que Messi supere a Haaland, que logró un récord de goles en el City, sumado a los títulos de la Champions League, Premier League, Copa FA y Supercopa de Europa.

En las últimas horas, el entrenador de la Selección Portugal mostró su arrepentimiento tras votar por Messi. El español Roberto Martínez dejó en claro que pensó que el Mundial Qatar 2022 estaba incluido en el período de calificación de los The Best.

“Mi voto fue incorrecto. Estuvo mal para el período en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que para el voto se contaba lo que pasó en el Mundial”, explicó Martínez en diálogo con el medio portugués A Bola.

Recordemos que según las votaciones reveladas tras la gala, el exjugador de Barcelona sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados. Sin embargo, la 'Pulga' ganó por la preferncia de los capitanes.



Messi se llevó por tercera vez el galador de The Best. | Fuente: FIFA

Críticas de Cristiano Ronaldo

Tras quedar afuera de los 10 nominados en la última edición del premio que otorga la FIFA, Cristiano Ronaldo cuestionó a la organización del evento.

“Messi ganó hace poco el The Best y jugó prácticamente todo el año en Estados Unidos, que tampoco tiene la visibilidad del fútbol europeo. Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, indicó.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, reflexionó.