Barcelona planea homenajear a Messi: Laporta y el padre de Lionel se unirán para lograrlo

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, se reunieron el pasado lunes para inicio de los trabajos de cara al homenaje del astro argentino por parte del mundo Barza.



Así lo anunció este miércoles el Barcelona en un comunicado, en el que reveló que durante el encuentro entre Laporta y el padre de Messi, éste le informó sobre la decisión del diez argentino de fichar por el Inter Miami.



"El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana", asegura el club en un comunicado.



Laporta "entendió y respetó" la decisión tomada por Messi de "querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión" a la que ha estado sometido en los últimos años.

Messi, historia de Barcelona

"El FC Barcelona desea mucha suerte a Lionel Messi en su nueva etapa profesional", asegura el club catalán en un comunicado. Leo Messi permaneció durante 17 temporadas en la entidad azulgrana, donde jugó 839 partidos y 711 goles.



Además logró 41 títulos y se convirtió en el máximo goleador de la historia del Barcelona; el jugador extranjero con más partidos en la historia del club; así como el máximo goleador y el máximo asistente de la historia de la Liga, entre otras distinciones.

Comunicado del FC Barcelona sobre la decisión de Leo Messi de jugar en el Inter de Miami — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 7, 2023

Dos años en París y el PSG

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", señaló Messi sobre su paso en el PSG.

"Tuve dos años que estaba tan mal que no lo disfrutaba, tuve el mes ese que fue espectacular para mí ganando el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con el disfrute de mi familia, de mis hijos, por eso también un poco la decisión de no darse el Barcelona", agregó.

