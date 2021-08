Lionel Messi jugará con Neymar y Mbappé. | Fuente: AFP

Si un club tiene en sus filas a Neymar y a Kylian Mbappé. Sin embargo, París Saint Germain (PSG) consiguió lo impensado y convenció a Lionel Messi para firmar un contrato de dos años con uno más opcional. Así el equipo francés se convierte en el más poderoso del mundo fútbol.

Al respecto, Lionel Messi en su conferencia de prensa realizado este miércoles, sostuvo que se encuentra impaciente de integrarse a los entrenamientos de PSG. Es más, dijo que su sueño es conseguir una Champions League.

"Mirando la plantilla del PSG me ilusiono porque veo que puedo conseguir los objetivos que quiero", aseguró el argentino en su presentación realizado en el Parque de los Príncipes.



A continuación Messi destacó que jugar con Neymar y Mbappé lo ilusiona. "Compartir con Mbappé y Neymar en ataque es una locura, siento mucha ilusión por empezar", agregó.



El exjugador de Barcelona también reconoció que Neymar y sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes fueron claves para que acepte la oferta del club presidido por el jeque qatarí Nasser Al Khelaifi.

"Neymar, Di María o Paredes hicieron mucho para poder elegir el PSG", concluyó Messi que señaló que aún no sabe si empezará una pretemporada.

PSG aseguró que Kylian Mbappé se queda

El presidente del París Saint Germain (PSG), el qatarí Nasser Al Khelaifi, aseguró este miércoles que, con el fichaje deal argentino Lionel Messi, Kylian Mbappé "no tiene excusa" para dejar el club, cuyo contrato llega a su fin en junio de 2022.



"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería un equipo competitivo, ahora no hay equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa", dijo el dirigente en la rueda de prensa de presentación de Messi, en el Parque de los Príncipes.



Al Khelaifi respondió así a los rumores que siguen circulando sobre la voluntad del joven francés de unirse al Real Madrid y dejar el PSG, incluso después de la llegada de Messi.





