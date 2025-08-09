Últimas Noticias
Atento, Alianza: ¿cómo llega la U. Católica de Ecuador a los octavos de final de la Copa Sudamericana?

La U. Católica de Ecuador quedó primera en su grupo de la Sudamericana.
La U. Católica de Ecuador quedó primera en su grupo de la Sudamericana. | Fuente: @UCatolicaEC
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Este miércoles, Alianza Lima recibe a la U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos en la Copa Sudamericana 2025.

Luego de lo que será el partido ante Ayacucho FC; Alianza Lima tendrá otro duro reto cuando choque ante la Universidad Católica de Ecuador por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En Alianza Lima, no pasan por un buen momento por la liga local, pero en la Sudamericana es que esperan seguir dando la hora, de la mano de Néstor Gorosito. En ese contexto es que la U. Católica de Ecuador ya no tiene cotejos pendientes antes de visitar a los íntimos en la capital peruana.

Resulta que el elenco universitario, antes de jugar contra Alianza en Matute, viene de empatar a uno fuera de casa con Orense por la liga ecuatoriana de primera división.

Se viene el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador

Este último duelo se dio el último viernes en el marco de la fecha 24 de la Liga Pro 2025 y tuvo como escenario el Estadio 9 de Mayo.

Ángel Mena se encargó de abrir el marcador para los locales a los 35 minutos. Sin embargo, ya en la segunda mitad, Bryon Palacios puso la paridad en el 60'.

Con este resultado, el próximo rival de Alianza Lima llega de no saber lo que es perder en sus últimas cuatro presentaciones. Antes de igualar con el Orense gozaba de tres victorias consecutivas contra Vinotinto, Macará y Aucas.

En tanto, con su último empate, se coloca de manera temporal en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Pro de Ecuador. Suma 35 puntos producto de 9 triunfos, 8 empates y 7 derrotas.

¿Cuándo son los partidos de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador?

La ida contra al club ecuatoriano está pactada para el miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva y se jugará a las 7:30 p.m. horario peruano.

En tanto, la vuelta de Alianza Lima frente a la U. Católica de Ecuador se programó para el miércoles 20 del mismo mes. El cotejo tiene horario de las 7:30 p.m. hora para Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa (Quito).

Tags
Alianza Lima U. Católica de Ecuador Copa Sudamericana

