Benzema ganó LaLiga 2019-20 con Real Madrid | Fuente: Instagram

Además de sus logros en el fútbol vistiendo la camiseta del Real Madrid, Karim Benzema se animó a explorar otra faceta en su vida, como interactuar más con sus seguidores mediante las redes sociales. Es así que el delantero utilizó su cuenta de YouTube, estrenada solo cinco meses atrás, para responder todo tipo de preguntas de su fans.

Al 'Gato' le preguntaron por los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario y no dudó en mencionar a Cristiano Ronaldo, su excompañero en la 'Casa Blanca'.

"Depende, hay muchos, y unos son delanteros, medios o defensas. Cristiano, Guti, Kaká, ahora Ramos", manifestó el atacante.

Un usuario le preguntó por los cinco mejores regateadores del mundo y Karim contestó. "Neymar y ya paro ahí", señaló.

Siendo un elemento clave en la temporada del Real Madrid, con la obtención de LaLiga, Benzema apareció como candidato a ganar el Balón de Oro, el cual finalmente no será entregado este año.

"Claro que pienso en el Balón de Oro, desde pequeño, pero no es una obsesión, no me vuelve loco, pero cuando eres competitivo es normal que pienses en eso. Estás obligado", afirmó.

Asimismo, Benzema respondió con qué futbolistas le hubiera gustado jugar en su carrera y eligió a Zinedine Zidane y Ronaldo, dos de las figuras que tuvo el Real Madrid.