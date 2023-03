Lionel Messi le rindió homenaje a Diego Maradona con la camiseta de Newell's. | Fuente: EFE

Su futuro es incierto. La prensa en Europa asegura que París Saint Germain (PSG) tendrá una difícil misión para poder retener a Lionel Messi, cuyo contrato vence el 30 de junio próximo. En este panorama, la 'Pulga' podría cambiar de equipo de cara a la próxima temporada.

Messi aún no ha respondido al equipo parisino, que ya le lanzó una oferta. Por su parte, Barcelona dio a conocer que ya iniciaron las conversaciones con la familia del astro argentino, que cumplirá 36 años en junio.

Sin embargo, no solo en Europa lo quieren. Se habló del Al Hilal de la liga de Arabia Saudita para reeditar el épico duelo con Cristiano Ronaldo (Al Nassr), aunque también Newell's Old Boys de Rosario se suma a la puja.

“Vamos a ir por el sueño Messi, la gente necesita homenajearlo acá”, fue la frase que soltó Pablo Allegri, vicepresidente de la ‘Lepra’, en diálogo con ‘Ni más ni menos’ de La Red Rosario.

¿Messi para ganar la Libertadores?

Asimismo. Allegri recordó las palabras del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, que le aconsejó a Messi seguir su carrera en Sudamérica.

“Le dijo que a Lionel le faltaba ganar la Libertadores. Luego de eso me acerqué a él y nos dijo que tenemos que trabajar juntos por el sueño de que Messi juegue la copa. Todo lo que tengamos que poner lo pondremos”, apuntó.

Barcelona admitió contacto con Lionel Messi

Se abre una posibilidad para que los hinchas azulgranas cumplan un gran sueño. Y es que el vicepresidente del área deportiva de Barcelona, Rafa Yuste, indicó que se encuentran interesados por la vuelta de Lionel Messi. E, incluso, reveló que ya iniciaron los contactos con su familia.

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barza Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el directivo señaló que tiene "mucho respeto" a PSG, club con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a jugar en el Barza.



"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barza. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".



Con todo, Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe "buena relación" con el entorno del jugador.

Los títulos de Lionel Messi en Barcelona

- 4 Champions League (2006, 2009, 2011, 2015)

- 10 Ligas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019)

- 7 Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021)

- 3 Mundiales de Clubes (2010, 2012 y 2016)

- 3 Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2016)

- 8 Supercopas de España (2006, 2007, 2010, 2011 y 2019)





