Cusco: Cuerpo hallado en un barranco es de una joven reportada como desaparecida

El cuerpo hallado en un barranco en la comunidad de Campanayoq, en el distrito cusqueño de San Jerónimo corresponde a Ruth Carina Sotelo Huayhua, joven madre de familia que fue reportada como desaparecida desde el pasado 5 de enero.

Así lo confirmó a RPP Noticias, Martha Sotelo, quien es hermana de la víctima. Según precisó, la Policía Nacional le indicó que los restos corresponden a Ruth Sotelo. Asimismo, indicó que la hermana de su excuñado le indicó que este habría sido el autor del crimen.

“Sí es su cuerpo de ella, porque su hermana de mi excuñado me llamó llorando y me dijo: Martha lo siento mi hermano había sido. Eso me dijo la hermana de Wilson Yucra Chávez, quien confesó. (La policía me lo confirmó) que es ella, se trata de tu hermanita me dijeron”, sostuvo.

Denuncia que no recibió apoyo de las autoridades

Sotelo recordó que la Policía y Fiscalía no le ayudaron en la búsqueda de su hermana el día que pusieron la denuncia en la comisaría de San Jerónimo, incluso recibieron respuestas negativas de parte de una representante del Ministerio Público.

"Cinco días estaba su caso de mi hermanita en la comisaría nomás porque la Fiscalía no quería tomar el caso. Yo misma fui a conversar con la señorita y nos dijo que no podía tomar el caso mientras que no aparezca el cuerpo", indicó.

Ruth Carina deja en la orfandad a un bebé de dos años, quien el día de su desaparición fue encontrado solo en el cuarto alquilado donde vivía junto a su madre.