Lionel Messi en PSG. | Fuente: AFP

Explosión en las redes sociales, nuevos patrocinios, venta récord de camisetas. Aunque todavía no ha jugado ni dos partidos completos con su nuevo club, Lionel Messi es ya una mina de oro para el París Saint Germain (PSG).



Un mes después de su fichaje por el PSG, los cerca de 80 millones de euros que el club se gastará este curso con el argentino (salario de 40 millones de euros, incentivos e impuestos) ya "están en vías de amortizarse", coinciden especialistas en finanzas deportivas consultados por Efe.



Si en los ingresos por billetería y por televisión no hay, de momento, un gran margen de crecimiento, la amortización inmediata procederá de tres ejes: redes sociales, merchandising y patrocinios no convencionales. Todo ello sin tener en cuenta las ganancias que proceden de la Liga de Campeones (pueden acercarse a los 100 millones de euros dependiendo de los resultados).



"Sin arriesgarme demasiado, el fichaje de Messi está prácticamente amortizado, al menos lo estará a finales de esta temporada", asegura Virgile Caillet, uno de los ejecutivos de marketing deportivo más conocidos de Francia.

Lionel Messi en la Champions. | Fuente: beIN Sports

El fenómeno Messi en redes sociales

La visibilidad del club en las redes sociales ha sido el impacto más inmediato del desembarco del genio argentino. Un crecimiento que es además "rápidamente monetizable", agrega Caillet.



En solo un mes, el aumento ha sido del 20 % en todas las redes sociales (Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, TikTok). Actualmente, son 134,9 millones de seguidores en línea.



Gracias a la llegada de Messi, el PSG adelantó a la Juventus de Turín en seguidores en redes, y solo está detrás de Barcelona, Real Madrid y Manchester United.



Las camisetas son otro de los vectores de negocio más importante del PSG. La llegada de Neymar en 2017 supuso un antes y un después. Desde entonces, el club comercializó un millón de camisetas cada año. Hoy, con Messi, se calcula que la venta aumentará entre un 30 y 40 % por temporada.

(Con información de EFE)

Casi gol de Lionel Messi ante Brujas. | Fuente: beIN Sports





