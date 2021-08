Ricardo Gareca respondió en relación al fichaje de Lionel Messi al PSG. | Fuente: FPF/AFP

Lionel Messi dejó Barcelona, debido a la crisis económica que vive el club culé, y fichó por PSG hasta mediados de 2023. Aún no debuta, pero su primer partido sería el próximo domingo frente al Reims como visitante.

Este viernes, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio la lista de convocados para la fecha triplete de Eliminatorias Qatar 2022 y fue consultado en relación al pase de Lionel Messi al PSG de Neymar y Kylian Mbappé. No tuvo problemas en responder al respecto.

"Messi no se fue del Barcelona al Madrid. No me gustó que se haya ido, pero lo respeto la verdad. Es el mejor del mundo y si decidió, pues está bien. Me hubiese gustado que haya terminado su carrera en el Barça. No es una critica", sostuvo Gareca.

En otro momento de la conversación, el entrenador de la bicolor dio cuenta de los llamados para su conjunto en los partidos que se vienen por Eliminatorias.

"Paolo Guerrero se ha recuperado y ha jugado. Vimos superación en él importante. Creemos que va a estar. No sé si de arranque, vamos a ver en qué estado llega, pero sabemos que ya está bien", manifestó sobre el 'Depredador'.

También, comentó sobre la ausencia de Santiago Ormeño, delantero del León de la liga mexicana.

"No vino de la mejor manera a la Copa y tuvimos que esperar. Lo pusimos los minutos que le faltaban. En la nueva incorporación al León, teníamos expectativos que tenga continuidad. Queremos ver si tiene más minutos", añadió Ricardo Gareca.

La blanquirroja jugará ante Brasil, Uruguay y Venezuela, y le urge sumar ya que solo tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en el último lugar.

