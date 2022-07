Lionel Messi dejó la camiseta del Barcelona por PSG. | Fuente: EFE | Fotógrafo: KIMIMASA MAYAMA

Le encantaría tenerlo de vuelta. Xavi Hernández, director técnico del Barcelona, aseguró que le "gustaría" que el argentino Lionel Messi, delantero del PSG, regresara al club catalán el año que viene, porque cree que "se merece una segunda oportunidad".



"Ahora Lionel Messi tiene contrato, es una utopía decir que vendrá este año. Me gustaría que la etapa de 'Leo' en el Barcelona no se haya acabado, que no fuera el último capítulo", aseguró Xavi en catalán en la rueda de prensa previa al amistoso en Nueva York contra los New York Red Bulls.



Asimismo, el excompañero de Messi agreó que "creo que se merece una segunda oportunidad o una última oportunidad".

Lionel Messi tiene abierta la puerta del Barcelona

Lionel Messi tiene contrato en PSG hasta mediados de 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: TOSHIFUMI KITAMURA

'Leo' salió del Barca el año pasado tras 17 temporadas y 672 goles y firmó un contrato hasta 2023 con el PSG, con el que fue campeón de la Ligue 1 y anotó seis goles ligueros.



El nombre del argentino se ha vuelto a colocar entre los posibles objetivos de mercado del Barcelona y Xavi, que fue compañero de Messi, reconoció que vería positivamente su regreso.



"No hablamos de este año (para Lionel Messi). Hemos fichado a grandes jugadores, hemos hecho un gran equipo. A partir del año que viene ya lo hablaremos, pero él tiene contrato. Si la pregunta es si me gustaría, sí, la respuesta es sí", afirmó.



Las declaraciones de Xavi se produjeron después de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconociera la etapa de Messi en el club catalán no acabó como deseaba.

Messi y el deseo de Joan Laporta por su regreso

"(El regreso de Messi) Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional", afirmó.



"La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya", añadió. (EFE)

