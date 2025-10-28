Alarma en Argentina: Lionel Messi rompió su silencio y dejó en duda participación en Mundial 2026

Falta menos de un año para que se dispute el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llegará como la campeona defensora, pero podría sufrir una gran baja. Se trata de su estrella: Lionel Messi.

Parecía que la presencia de Messi en la próxima Copa del Mundo estaba asegurada, pero el propio jugador de Inter Miami dejó en duda su participación, por lo cual sería un duro golpe para la Albiceleste.

En entrevista con la NBC, Messi indicó que se tomará su tiempo para asegurar su presencia en el equipo que dirige Lionel Scaloni. "Voy a ver si puedo estar al cien por ciento, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión", comentó.

Además, el futbolista de 38 años aagregó que "venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo sería espectacular. Me gustaría sentirme bien y seguir siendo parte de la Selección, si llego en condiciones".



El Mundial el sueño de Messi

Messi afirmó que su máximo sueño fue jugar el Mundial con su país. "Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina", dijo.

El '10' de Argentina renovó el pasado jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2028, tras llegar a la MLS en 2023 procedente del París Saint Germain.