Lionel Messi se queda en Inter Miami: renovó contrato hasta la temporada 2028

No se mueve de Inter Miami. Lionel Messi firmó su renovación con el elenco de la MLS y su nuevo vínculo va hasta el final de la temporada 2028.

Fue por medio de sus redes sociales que el Inter Miami, por todo lo alto, anunció la continuidad de Lionel Messi en las 'Garzas'. De esta manera, el delantero argentino mantendrá su relación con el cuadro en el cual ganó la Leagues Cup.

"Inter Miami anuncia que ha extendido el contrato del capitán del club, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón del Mundo, Leo Messi, hasta la temporada 2028 de la Major League Soccer (MLS)", fue lo que indicaron.

La palabra de Messi por su renovación

Además, se compartió un video en el que aparece el exBarcelona y PSG firmando su nuevo contrato en el Freedom Park, nuevo recinto del club que apunta a inaugurarse el próximo año.

"Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí", remarcó el crack del fútbol mundial.

Además, el internacional con la Selección de Argentina se mostró emocionado en ser parte del nuevo proyecto del Inter Miami.

"Estamos deseando que termine, vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", sostuvo Lionel Messi.

El presente del Inter Miami

Inter Miami es parte de los playoffs de la temporada 2025 de la MLS. Ahora, los dirigidos por Javier Mascherano tienen que ver las caras contra Nashville SC en la Conferencia Este.

Mirando lo que pasó en la temporada regular, el cuadro que viste con indumentaria rosa quedó tercero con 65 puntos. 'Leo' anotó 29 goles y quedó como el MVP.