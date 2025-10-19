No tiene dudas: "Lionel Messi es el mejor jugador que haya jugado este deporte", afirma Mascherano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo tiene claro. Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, dijo que Lionel Messi es "el mejor jugador que haya jugado este deporte", después del triplete que el astro argentino endosó al Nashville SC en la victoria por 5-2 en la última jornada de la etapa regular de la MLS.

"¿Qué voy a decir de él? La realidad es que hoy ha estado excepcional, como normalmente lo suele estar. Claramente creo que, si alguien tenía alguna duda de lo que había sido su temporada regular, la realidad es que ha despejado cualquier duda", afirmó Mascherano sobre Lionel Messi en la rueda de prensa posterior al partido del GEODIS Park.

"Seguramente le otorgarán el MVP a Messi por todo lo que ha demostrado. Contento por él, porque nuevamente nos ha ayudado a ganar el partido, así que feliz", añadió.

Mascherano destaca a Lionel Messi

'Leo', de 38 años de edad, terminó la temporada regular de la MLS con 29 goles y 19 asistencias y se llevó el Botín de Oro al máximo artillero.

"Estoy afortunado, porque disfruto de Leo de cerca. A veces la gente lo ve por televisión, yo estoy más cerca. Leo es el mejor jugador que haya jugado este deporte. Sigue demostrándolo y estoy muy satisfecho con él. Hoy estuvo fantástico", insistió en inglés.

El Inter Miami goleó por 5-2 al Nashville y acabó en la tercera plaza del Este. Curiosamente, su rival en la primera ronda de los 'playoffs', al mejor de los tres partidos, será el Nashville.

"El equipo en términos físicos, hemos jugado cada tres días, y ahora jugar una vez por semana nos va a venir muy bien. Contento por el nivel que han mostrado todos. Se trata de seguir en esta línea", dijo.

Asimismo, el popular 'Jefecito' añadió que "los rivales son los que te tocan, nos tocará volvernos a enfrentar a Nashsville y tendremos que prepararnos de la mejor manera para conseguir la victoria en casa".