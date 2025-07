Lionel Messi, desatado: tuvo que pedir disculpas por efusiva celebración ante jugador de Atlas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lionel Messi, el pasado miércoles, fue protagonista al dar dos asistencias en lo que fue la victoria 2-1 del Inter Miami sobre Atlas por la primera jornada de la Leagues Cup.

Sin embargo, Lionel Messi también se llevó las miradas, aunque no precisamente por su buen desempeño. Resulta que en el segundo gol de su conjunto celebró ante Matías Cóccaro, jugador del cuadro mexicano. Las imágenes, rápidamente, se volvieron viral en redes sociales.

Tras el cotejo, el futbolista uruguayo del Atlas explicó la situación y en zona mixta manifestó que Messi se disculpó por su actitud. Incluso, indicó que 'Leo' le regaló su camiseta.

Así fue la efusiva celebración de Lionel Messi. | Fuente: Apple TV

¿Qué pasó entre Lionel Messi y Matías Cóccaro?

"Justo cuando hicimos el 1-1 le digo a mis compañeros 'vamos a buscar el segundo, vamos a buscar el segundo'. Cuando ellos marcan el segundo ahí 'Leo' festeja y lo hace delante mío. Después se disculpó y habla de lo que es él. Lo ganó todo y está impecable. Viene y me lo grita y te das cuenta que quiere seguir ganando", sostuvo.

Posteriormente, aclaró que no tuvo nada que replicarle al delantero argentino exBarcelona, quien tiene una Copa del Mundo y dos Copa América en su palmarés.

"Obvio que no le puedo decir nada a Lionel Messi. Es el mejor de la historia. La verdad que con él me callo la boca. Obviamente que no le digo nada. Respeto, me saco el sombrero y me callo. Ahora vino y la verdad que no pasa nada", aclaró el charrúa.

Después fue el turno de Messi, quien se mostró contento por sacar un resultado positivo en condición de local en el marco de la Leagues Cup.

"Es una linda competición. Es una linda prueba y ahora que cambió el formato es para disfrutarlo. No sé cómo salieron los otros equipos, pero para nosotros era importante ganar. Nosotros tenemos que sumar más que los demás. Con Rodrigo De Paul nos conocemos de tiempo y nos da un salto de calidad. Está con muchas ganas y lo clave es que el equipo se llevó la victoria", agregó el también exjugador del PSG.

