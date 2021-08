Laporta reveló los contratos que Barcelona le ofreció a Messi para su renovación | Fuente: FC Barcelona

Una nueva era está por comenzar, aunque asimilar la realidad les costará a los azulgranas. Lionel Messi se va del Barcelona, situación que es definitiva tras la confirmación del presidente Joan Laporta de que no hay marcha atrás con la situación del argentino.

Este viernes, un día después del inesperado anuncio del Barcelona, Laporta responsabilizó a las directivas anteriores por la crisis económica y dio cuenta de los contratos que le ofrecieron al '10', quien ya había garantizado su firma para la renovación.



"Hemos hablado mucho. Primero llegamos a un acuerdo de dos años a pagar en cinco años. Messi estaba de acuerdo. Su voluntad siempre ha sido la de seguir y ha puesto facilidades. Pensábamos que podía encajar en el fair-play, pero el criterio de cash aquí no se acepta. Luego acordamos un contrato de cinco años y también fue aceptado, pero La Liga lo estudió y no lo aceptó. Llegó un momento que pensaba que aceptaban la propuesta de contrato, pero técnicamente no entraba y debíamos ingresar mucho dinero para liberar masa salarial y eso comportaba riesgos muy grandes. Al final decidimos que no pondríamos más en riesgo la institución", explicó el presidente respecto a las negociaciones con Lionel Messi.





Lionel Messi no continúa en Barcelona

Joan Laporta apartó a LaLiga de la responsabilidad por el caso de Lionel Messi y su partida afirmando comprender la situación de mantener los límites salariales.

"LaLiga también ha tenido presiones de otros clubes para que se cumpliera la norma. Lo que nos piden es que cumplamos la normativa y eso es lógico. Sé que ellos querían que Leo se quedara aquí, pero debíamos cumplir y no se podía. No iban a hacer una excepción por este tema. Al principio se nos dijo que este último contrato de cinco años podría entrar, pero finalmente no ha sido así", precisó el mandatario.

Luego de dos décadas siendo parte del Barcelona y convertirse en el jugador más importante de su historia, finalmente Lionel Messi se va del club y sin finalizar su carrera en la institución.

"El horizonte que planteábamos era de dos años, aunque Messi firmara por cinco. El tiene claro sus inquietudes para el futuro y el plan era ese. Si al final de los dos años tenía ganas de seguir otro año más, hubiésemos hablado y luego ya veríamos. Queríamos que la era post-Messi comenzara dentro de dos años, pero no ha podido ser y debe comenzar ahora", dijo un tocado Joan Laporta.

Joan Laporta: “Le deseo lo mejor a Leo. El Barça es su casa” pic.twitter.com/Zgun3BupIk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2021





