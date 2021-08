Lionel Messi lo ha ganado todo como jugador del Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi no seguirá en Barcelona. La frase es dura, sobre todo para los hinchas culés quienes tenían la esperanza que el delantero argentino se mantenga en el club y se retire con la camiseta azulgrana en el pecho.

Si bien los fanáticos del Barcelona están decepcionados por la marcha de Lionel Messi, el futbolista nacido en la ciudad de Rosario también se encuentra con los ánimos por los suelos debido a esta situación que lo saca del Camp Nou.

Según reporta este jueves el diario Sport por medio de su página web, Messi está totalmente "abatido". "Confiaba en poder alcanzar un acuerdo para renovar su contrato y alargar su etapa en el club", señalan.

Messi, desconcertado por no continuar en Barcelona

Lionel Messi se va del Barcelona como campeón de la Copa del Rey. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Es más, el citado medio remarca que el internacional con la Selección de España regresó a la ciudad junto a su familia con la idea de poner una nueva firma. No obstante, esto queda descartado luego del comunicado del conjunto blaugrana.

"No esperaba que las negociaciones no llegaran a buen puerto. El delantero está en estos momentos abatido al saber que no volverá a defender nunca más la camiseta culé", remarca.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Barcelona y Lionel Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales", afirmó el club en un sorpresivo giro de los acontecimientos.

El comunicado que certifica la ruptura entre las partes finaliza con un agradecimiento a uno de los mayores futbolistas de la historia del centenario club español, ganador de seis balones de oro y mito para la afición culé y argentina.

"El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional", cierra el breve texto.

NUESTROS PODCAST

Si estoy vacunado o vacunada contra la Covid-19, ¿puedo contagiarme y contagiar a otras personas?

Todas las vacunas aprobadas en el Perú son eficaces para evitar casos graves y fallecimiento por covid-19. Sin embargo, aún habiendo recibido ambas dosis de la vacuna, existe la posibilidad de contagiarse y contagiar a otros. ¿Qué sucede en específico con la variante Delta? ¿Las vacunas nos protegen del contagio de esta variante?