Lionel Messi y Erling Haaland lucharán por nuevo premio: ¿quiénes son los nominados?

Lionel Messi, figura de la Selección de Argentina e Inter Miami, fue nominado a la gala de los Premios Laureus del deporte mundial, que se desarrollará el 22 de abril en el Palacio de Cibeles, en Madrid. La 'Pulga' luchará nuevamente con Erling Haaland en la categoría a mejor deportista masculino.

Messi y el goleador noruego de Manchester City están en una lista de nominados junto al tenista serbio Novak Djokovic, el atleta sueco Armand Duplantis, el piloto de Fórmula 1 neerlandés Max Verstappen y el velocista estadounidense Noah Lyles.

Recordemos que no será la primera vez que Messi y Haaland luchan por un premio, ya que el astro argentino de 36 años se apoderó del Balón de Oro y el The Best a pesar que el favorito era el exjugador de Borussia Dortmund.

Por su parte, Jude Bellingham aparece en la categoría de Revelación del año después de su gran arranque de temporada con el Real Madrid. Desde que se puso la camiseta merengue no paró de hacer goles: 16 tantos en LaLiga y 4 en la Champions.

Esta es la lista completa de nominados:

Nominados al mejor deportista masculino:

Novak Djokovic

Leo Messi

Erling Haaland

Armand Duplantis

Noah Lyles

Max Verstappen

Nominados a la mejor deportista femenina:

Aitana Bonmatí

Shericka Jackson

Faith Kypgeon

Sha'Carri Richardson

Mikaela Shiffrin

Iga Swiatek

Nominados al mejor equipo:

Selección española femenina de fútbol

Equipo europeo de la Ryder Cup

Selección alemana de baloncesto

Manchester Citu

Red Bull

Springboks (selección Sudáfrica rugby)

Nominados a deportista revelación del año:

Jude Bellingham

Linda Caicedo

Coco Gauff

Qin Haiyang

Josh Kerr

Salma Paralluelo

Nominados a la reaparición del año:

Simone Biles

Sébastien Haller

Katarina Johnson-Thompson

Siya Kolisi

Jamal Murray

Marketa Vondrousova

Nominado deportista con discapacidad:

Simone Barlaam (Paranatación)

Danylo Chufarov (Paranatación)

Diede de Groot (Tenis en silla de ruedas)

Luca Ekler (Paraatletismo)

Nicole Murray (Paraciclismo)

Markus Rehm (Paraatletismo)

Nominado deportista de acción:

Rayssa Leal (Skateboarding)

Caroline Marks (Surf)

Kirsten Neuschafer (Vela)

Bethany Shriever (BMX)

Felipe Toledo (Surf)

Arisa Trew (Skateboarding)